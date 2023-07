In den nächsten Tagen wird vor einem Ausbreiten der Waldbrände in Griechenland gewarnt. (Lefteris Partsalis / XinHua / dpa / Lefteris Partsalis)

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, erschwerten starke Winde die Löscharbeiten und fachten Brandherde neu an. Westlich der Hauptstadt Athen musste eine weitere Ortschaft evakuiert werden.

Die griechischen Einsatzkräfte kämpfen den dritten Tag in Folge gegen mehrere Waldbrände, betroffen sind Regionen um Athen und der Stadt Loutraki, sowie ein Waldgebiet auf der Insel Rhodos. Mehrere EU-Mitgliedsländer und Israel kündigten Unterstützung an. Wegen anhaltender Trockenheit, Temperaturen über 40 Grad und aufkommender Winde wird vor einem Ausbreiten der Waldbrände in den nächsten Tagen gewarnt.

Auch andere Teile Europas leiden unter Trockenheit und Hitze. In Italien und Spanien riefen die Behörden in mehreren Gebieten die höchste Alarmstufe für Hitze aus. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes ist das Meer entlang der Küsten des Landes so warm wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Mitte Juli wurde demnach eine durchschnittliche Wassertemperatur von 24,6 Grad Celsius gemessen.

