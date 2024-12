Windpark-Betreiber halten mehr Überwachung auf See für nötig (Sina Schuldt/dpa)

Das fordert der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore, Thimm. Er verwies darauf, dass Polen eine entsprechende Polizei-Mission vorgeschlagen habe. Das gehe in die richtige Richtung. Es müsse dafür gesorgt werden, dass staatlich legitimierte Einsatzkräfte die Meere überwachten und so die Sicherheit erhöhten, sagte Thimm der Deutschen Presse-Agentur. Das könnten nicht die Betreiber selbst tun.

Vor wenigen Wochen waren in der Ostsee binnen kurzer Zeit Schäden an zwei Kommunikationskabeln festgestellt worden. Die Ursache dafür ist in beiden Fällen bislang ungeklärt. Die schwedische Polizei nahm Ermittlungen wegen möglicher Sabotage auf.

