Sie wurden nach Angaben der Polizei von umgewehten Bäumen erschlagen. In dem Land sowie in Norwegen und Finnland sind insgesamt 140.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. Auch mussten zahlreiche Zug- und Flugverbindungen gestrichen werden. In Polen sind die Feuerwehren wegen Sturmschäden ebenfalls im Dauereinsatz. Besonders betroffen ist die Ostseeküste um Danzig.
Im Nordosten der USA ist der Flugverkehr nach den Feiertagen wegen heftigem Schneefall erheblich gestört. In den Bundesstaaten New York und New Jersey wurde wegen der Winterstürme der Notstand ausgerufen.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.