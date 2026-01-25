Fahrzeuge auf einer vereisten Interstate Straße in der Nähe von Lousville, Kentucky (Getty Images via AFP / JON CHERRY)

Betroffen sind insbesondere die Bundesstaaten Texas, Mississippi und Louisiana. Im ganzen Land wurden gestern und heute mehr als 13.000 Flüge gestrichen, in 12 Bundesstaaten wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Weitere Staaten im Norden und Osten der USA bereiten Notfall-Maßnahmen vor. Die Temperaturen in den betroffenen Gebieten können auf bis zu minus 40 Grad Celsius sinken.

Bis Montag soll der Sturm über die USA hinwegziehen und sich dabei von Süden Richtung Nordosten bewegen. Experten sprechen von einem der härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.