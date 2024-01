Wintersturm legt Stromleitungen in den USA lahm. (Kristopher Radder/The Brattleboro Reformer/AP/dpa)

Am stärksten betroffen sind nach Angaben der Energieversorger die Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania. Derzeit zieht der Sturm in Richtung Nordost. Extreme Kältewellen hatten bereits in den vergangenen Wintern weite Teile der Vereinigten Staaten lahmgelegt.

