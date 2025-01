Deutschland

Flugzeug auf dem Frankfurter Flughafen wird enteist. (dpa / Helmut Fricke)

Bei der Bahn kam es vor allem im Raum Frankfurt am Main zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Das Unternehmen meldete hohe Verspätungen und auch Ausfälle von Zügen. Gegen Mittag habe sich die Lage normalisiert, hieß es. Auch andernorts kam es wegen zugeschneiter Bahnsteige oder eingefrorenen Weichen zu Störungen. Reisende sollten sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren.

Verspätungen und Ausfälle im Flugverkehr

Das Winterwetter wirkte sich auch auf den Flugverkehr aus. So meldeten der Flughafen München und der Frankfurter Airport ausgefallene Flüge. Am Stuttgarter Flughafen kam es zu einzelnen Verspätungen. Während in Frankfurt 120 Flüge ausgefallen waren, meldete München nur "vereinzelte Ausfälle".

Im Straßenverkehr kam es in mehreren Bundesländern zu zahlreichen Unfällen.

