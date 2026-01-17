Demonstrationen bei der 90. Internationalen Grünen Woche in Berlin. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Das Motto lautete wie bereits in den vergangenen Jahren "Wir haben es satt!" Die Demonstranten versammelten sich am Mittag am Brandenburger Tor und zogen durch das Regierungsviertel. Auch etwa 25 Traktoren nahmen teil. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis aus rund 60 Initiativen aus der Landwirtschaft und der Tier- und Umweltschutzbewegung. Es warf der schwarz-roten Bundesregierung eine - Zitat - "Agrarpolitik von vorgestern" vor, die die Zukunft Aller gefährde.

Die Grüne Woche war gestern für das Publikum eröffnet worden. Dort zeigen rund 1.600 Aussteller Agrar-Erzeugnisse aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Die Messe feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

