Paris, Marseille, Rennes

In Paris versammelten sich rund 3.000 Demonstranten auf dem Place de la République. Auch in Rennes und Marseille gab es Demonstrationen. Anlass ist ein Prozess in Avignon. Dort steht ein 71-jähriger Mann wegen des Vorwurfs vor Gericht, er habe über Jahre hinweg seine Ehefrau betäubt und fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten. Das Opfer, Gisèle Pélicot, sprach sich ausdrücklich gegen ein Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Die 72-Jährige erklärte sich zudem damit einverstanden, mit vollem Namen in den Medien zitiert zu werden, um den Kampf gegen sexuelle Gewalt zu stärken. Viele Demonstranten skandierten daher auch: "Wir sind alle Gisèle".

Diese Nachricht wurde am 15.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.