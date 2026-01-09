Sturmtief Elli

"Der Winter friert die geltenden Arbeitspflichten nicht ein." (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein)

Arbeitnehmer seien unabhängig von der Wetterlage grundsätzlich selbst dafür verantwortlich, teilte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit. Sie müssten sich nach geltendem Recht über die Wetterlage informieren und entsprechend ihren Arbeitsweg planen. Es bestehe kein allgemeiner Anspruch, wegen Schnee und Eisglätte aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Hauptgeschäftsführer Brossardt betonte, der Winter friere die geltenden Arbeitspflichten nicht ein. Allerdings brächten Arbeitgeber Mitarbeitern in der Regel Kulanz entgegen. In den meisten Unternehmen gebe es gute betriebsinterne Lösungen für den Fall, dass jemand wegen schlechten Wetters seinen Dienst verspätet oder gar nicht antrete.

