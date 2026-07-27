Ausgebrannte Gebäude, Autos und Bäume im Parc des Expositions de Bordeaux-Lac in Le Porge (picture alliance/Anadolu/Lorena Sopena Lopez)

Dass die Regierung Urlauber aufgerufen habe, aus Sicherheitsgründen vorerst nicht anzureisen, sei ein schwerer Schlag, teilte die örtliche Industrie- und Handelskammer mit. Der Tourismus sei komplett zum Erliegen gekommen, die Saison vorbei. In Paris hatte Regierungssprecherin Bregeon Menschen eindringlich dazu aufgerufen, sich nicht in die Region zu begeben, solange die Feuer nicht unter Kontrolle seien. Am Vortag hatte bereits die Präfektur Bordeaux dazu geraten. Bislang mussten mehr als 250.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Aus Deutschland entsandte die Bundeswehr Unterstützung in den Südwesten Frankreichs.

Auch in Spanien gehen die Bemühungen zur Eindämmung der Waldbrände westlich von Madrid weiter. In beiden Ländern wird eine neue Hitzewelle mit bis zu 40 Grad befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.