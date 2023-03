Koalitionsausschuss

Von den Wirtschafts- und Verkehrsverbänden wurde u.a. gelobt, dass das Autobahnnetz beschleunigt wieder instandgesetzt und ausgebaut werden soll. (picture alliance / Jochen Eckel / Jochen Eckel)

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Adrian, sprach von einem "positiven Signal". Vieles gehe in die richtige Richtung. Die Ökonomin Veronika Grimm meinte, die Reform des Klimaschutzgesetzes sei eine gute Sache, sofern die Emissionsreduktionsziele eingehalten würden. Die Ergebnisse machten Mut, dass die Koalition handlungsfähig sei. Der Präsident des "Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen", Jandura, bezeichnete es als überfällig, das Autobahnnetz beschleunigt wieder instand zu setzen und auszubauen. Das Bündnis "Allianz pro Schiene" lobte die Abschaffung des Zwangs, Einnahmen aus der Lkw-Maut in Bundesfernstraßen zu investieren. Dass sie jetzt auch in umweltfreundliche Alternativen fließen dürften, sei ein Riesenfortschritt. Bahnchef Lutz sprach von einer echten Weichenstellung für das Schienennetz der Zukunft".

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, hat mehrere der geplanten Maßnahmen der Ampelkoalition zum Klimaschutz begrüßt. Sowohl die Novellierung des Klimaschutzgesetzes als auch die Erhöhung der Lkw-Maut gingen in die richtige Richtung.

Die bisherige Regelung im Klimaschutzgesetz, dass bestimmte Sektoren CO2-Einsparziele erreichen müssen, bezeichnete Fuest im Deutschlandfunk dagegen als "Planwirtschaft". Besser sei es, dort mehr zu sparen, wo es am günstigsten sei. Wo genau das ist, müsse sich am Markt herausstellen, dafür sei der Zertifikate-Handel da. Wichtig sei, möglichst schnell die Bereiche Verkehr und Gebäude in den Handel einzubeziehen. Der CO2-Preis müsse jedoch schneller steigen.

Die geplante Erhöhung der Lkw-Maut nannte Fuest "keine so schlechte Lösung", 43 Prozent der Maut würden von ausländischen Lkw bezahlt und man müsse sich keine Sorgen machen, dass es nicht genügend Lkw-Verkehr gebe. Für den Ausbau der Bahn sei Geld nicht ausreichend. Der Ökonom kritisierte, die Bahn sei "desorganisiert und sehr häufig verspätet".

"Kosten der Klimaerwärmung massiv"

Fuest sagte, die volkswirtschaftlichen Kosten der Klimaerwärmung seien massiv. Doch das habe wenig mit dem zu tun, "was wir hier in Deutschland mit den CO2-Emissionen machen". Die Kosten würden allein von den globalen Emissionen abhängen, primär vom Verhalten von China und den USA und der Frage, ob Brasilien den Regenwald abholze. Einen deutschen Einfluss auf das Weltklima sah Fuest in erster Linie durch den Export von Technologien in andere Länder. "Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Emissionen Deutschlands und dem Weltklima."

Scharfe Kritik hatte es von Umweltverbänden und der Opposition gegeben. Sie monierten etwa Rückschritte beim Klimaschutz oder bemängelten die Ergebnisse als unzureichend. Im Bundestag verteidigte Kanzler Scholz die Beschlüsse. Sie brächten mehr Tempo bei neuen Gesetzen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.