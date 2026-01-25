Die Debatte um längere Arbeitszeiten ist im Lauf der Jahre immer wieder neu entbrannt (IMAGO / Sylvio Dittrich)

Wirtschaftsunion: Dramatischer Fachkräftemangel

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Connemann, sprach von einem dramatischen Fachkräftemangel. Wer mehr arbeiten könne, sollte mehr arbeiten. Zudem dürfe freiwillige Teilzeit nicht dauerhaft durch den Sozialstaat abgesichert werden. Die MIT ist die Interessenvertretung der Unternehmer, Selbständigen und Freiberufler in CDU und CSU.

Derzeit hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland grundsätzlich das Recht auf Teilzeitarbeit. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate besteht. Zuletzt zielten immer wieder Vorschläge aus den Reihen von CDU und CSU darauf ab, die Arbeitszeit in Deutschland zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.