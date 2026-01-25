Medienbericht
Wirtschaftsflügel der CDU will Recht auf Teilzeitarbeit kippen

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will offenbar den grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit abschaffen. Wie das Magazin "Stern" schreibt, soll auf dem Bundesparteitag der CDU im Februar über einen Antrag abgestimmt werden, der einen Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch bei einer besonderen Begründung vorsieht. Dazu zählten etwa die Erziehung von Kindern, die Pflege Angehöriger und Weiterbildungen.

    Eine blonde Frau mit blauem T-Shirt trägt eine Schutzbrille und baut in einer Werkshalle ein neues Fahrrad zusammen.
    Die Debatte um längere Arbeitszeiten ist im Lauf der Jahre immer wieder neu entbrannt (IMAGO / Sylvio Dittrich)

    Wirtschaftsunion: Dramatischer Fachkräftemangel

    Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Connemann, sprach von einem dramatischen Fachkräftemangel. Wer mehr arbeiten könne, sollte mehr arbeiten. Zudem dürfe freiwillige Teilzeit nicht dauerhaft durch den Sozialstaat abgesichert werden. Die MIT ist die Interessenvertretung der Unternehmer, Selbständigen und Freiberufler in CDU und CSU.
    Derzeit hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland grundsätzlich das Recht auf Teilzeitarbeit. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate besteht. Zuletzt zielten immer wieder Vorschläge aus den Reihen von CDU und CSU darauf ab, die Arbeitszeit in Deutschland zu erhöhen.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.