CDU-Bundesparteitag

Die Debatte um längere Arbeitszeiten ist im Lauf der Jahre immer wieder neu entbrannt (IMAGO / Sylvio Dittrich)

Alles andere müsse zwischen den Arbeitsvertragsparteien ausgehandelt werden, so der Antrag, über den das Magazin "Stern" berichtet. Zur Begründung verweist der Verband auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, erklärte, wer mehr arbeiten könne, sollte mehr arbeiten. Zudem dürfe freiwillige Teilzeit nicht dauerhaft durch den Sozialstaat abgesichert werden.

CDU-Sozialflügel: Gute Gründe für maximale Wahlfreiheit

Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Radtke, sagte dagegen den Funke-Medien, damit zäume man das Pferd von hinten auf. Aus guten Gründen habe sich die Partei immer für maximale Wahlfreiheit ausgesprochen. Damit wieder mehr Menschen in Vollzeit arbeiteten, müsse man die Bedingungen bei Kinderbetreuung und Pflege verbessern.

Derzeit hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland grundsätzlich das Recht auf Teilzeitarbeit. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate besteht. Zuletzt zielten immer wieder Vorschläge aus den Reihen von CDU und CSU darauf ab, die Arbeitszeit in Deutschland zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.