Konjunktur

Die Forscher rechnen nur noch mit einem Wachstum von 0,8 Prozent. Das sind 0,6 Punkte weniger als bisher. 2026 soll es ein Plus von 1,3 Prozent geben.

Die Institute erklärten, neben der konjunkturellen Schwäche belaste auch der strukturelle Wandel die deutsche Wirtschaft. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China hätten strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, die die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft dämpften. Auf dem Arbeitsmarkt zeige der wirtschaftliche Stillstand mittlerweile deutlichere Spuren.

Erstellt wird die Gemeinschaftsdiagnose vom RWI in Essen, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom Berliner DIW.

