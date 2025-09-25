Wirtschaftsforscher erwarten leichtes Wachstum 2026. (dpa / picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Mit Blick auf die geplanten Mehrausgaben für die Infrastruktur durch Bund, Länder und Kommunen heißt es in dem Gutachten, dies werde sich kurzfristig positiv auf die Binnenwirtschaft auswirken. Nötig seien aber umfassende Strukturreformen, um den Wirtschaftsstandort und die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Die Institute legten der Bundesregierung dazu einen wirtschaftspolitischen Zwölf-Punkte-Plan mit konkreten Vorschlägen vor. Dazu zählen beispielsweise die Stärkung von Arbeitsanreizen für Ältere und eine schnellere Digitalisierung der Verwaltung.

