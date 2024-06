Außenhandel

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) (Monika Skolimowska/dpa)

Erste Station ist Südkorea, anschließend reist Habeck weiter nach China. Der Grünen-Politiker wird von einer Parlamentarier- und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Themen sind die bilateralen Handelsbeziehungen und die Klimapolitik.

Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche höhere Zölle für in China produzierte Elektroautos angekündigt. Hintergrund sind Vorwürfe, chinesische Hersteller würden von staatlichen Subventionen profitieren. Diese würden den Wettbewerb zu Lasten europäischer Hersteller verzerren. China will die höheren Zölle der EU nicht akzeptieren.

