Windenergie

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums gibt es eine Rekordzahl von Geboten bei den Ausschreibungen für neue Windkrafträder an Land. Die aktuelle Ausschreibung, die eine Leistung von 2,7 Gigawatt umfasst, sei überboten worden. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen sagte, der Grund dafür sei, dass die Genehmigungsverfahren in den vergangenen beiden Jahren beschleunigt und vereinfacht worden seien.

In Deutschland waren Ende des vergangenen Jahres mehr als 28.000 Windkraftanlagen in Betrieb. Sie erzeugten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 31 Prozent des Stroms und sind damit der wichtigste Energieträger der Stromerzeugung in Deutschland. Die Bundesregierung plant, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solarenergie stammen.

