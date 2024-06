Asienreise

Wirtschaftsminister Habeck in Südkorea (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Südkorea habe die Sanktionen des Westens immer übernommen, sagte der Grünen-Politiker bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Regierungschef Han in der Hauptstadt Seoul. Er würdigte auch, dass sich Südkorea an sogenannten Ringtauschen beteilige und der Ukraine so indirekt zu militärischer Ausrüstung verhelfe.

Beide Politiker betonten das gemeinsame Ziel ihrer Länder, sich wirtschaftlich unabhängiger von China zu machen. Habeck reist anschließend nach Peking weiter. Er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.