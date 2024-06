Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird heute in China erwartet. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Es ist der erste Besuch des Grünen-Politikers in China, der das Land zuvor als unverzichtbaren Partner bei globalen Herausforderungen, wie der Bekämpfung des Klimawandels bezeichnet hatte. In der Volkrepublik will der Bundeswirtschaftsminister unter anderem mit Handelsminister Wang sowie Industrieminister Zhuanglong zusammenkommen. Stationen sind neben Peking auch Shanghai und Hangzhou. Habeck hatte seine mehrtägige Reise in Südkorea begonnen.

