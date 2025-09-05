Handelskonflikt

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf die Schweizer Regierung mitteilte, sind für heute Gespräche auf Ministerebene geplant. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Regierung in Bern bemüht sich, eine Senkung der von US-Präsident Trump verhängten Zölle von 39 Prozent auf die meisten Schweizer Exporte zu erreichen. Ein vorheriger Versuch unter Führung von Bundespräsidentin Keller-Sutter war gescheitert.
Die Zölle, die weltweit zu den höchsten der Trump-Regierung zählen, traten vor knapp einem Monat in Kraft.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.