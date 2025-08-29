Deutsch-französischer Ministerrat

Bereits gestern hatten Merz und Macron bei einem Treffen in der Sommerresidenz des französischen Präsidenten den Stellenwert ihrer Zusammenarbeit betont. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manon Cruz)

Der sogenannte "gemeinsame Ministerrat" tagt in Toulon an der Côte d'Azur unter der Leitung von Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron.

Am Nachmittag kommen beide Regierungen in kleinerem Kreis zu einem Verteidigungs- und Sicherheitsrat zusammen. Dabei soll unter anderem über die Produktion von Waffensystemen in Europa sowie gemeinsame Rüstungsprojekte gesprochen werden.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte vor dem Treffen, eine gute deutsch-französische Partnerschaft sei ein wesentlicher Motor für den Fortschritt in der EU. Ziel ist es, zeitnah eine deutsch-französische Wirtschaftsagenda umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.