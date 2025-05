Konjunktur

Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (Archivbild) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Darin seien erste Reformen zum Arbeitsmarkt sowie die Senkung der Stromsteuer enthalten, sagte die CDU-Politikerin beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Mit Blick auf das Treffen mahnte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig mehr Unterstützung an. Man müsse auf die wirtschaftlichen Probleme in den ostdeutschen Bundesländern rascher reagieren, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Im Osten kämen die Probleme früher an. Die Politik reagiere aber immer erst, wenn auch Westdeutschland betroffen sei. Dies sei ein großer Fehler.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.