Fachhandel

Mediamarkt-Saturn kann durch Chinas Konzern JD.com übernommen werden (Archivbild). (Armin Weigel/dpa)

Eine Auflage sei allerdings, dass die personenbezogenen Daten der Kunden in Deutschland geschützt blieben, hieß es. Zudem solle es der Bundesregierung möglich sein, die Genehmigung im Fall von Verstößen zu widerrufen. In dem Investitionsprüfverfahren war untersucht worden, ob die Übernahme die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik beeinträchtigt.

Auch die Europäische Kommission prüft die Übernahmepläne. Sie hat unter anderem Bedenken, dass chinesische Subventionen für JD.com ein höheres Gebot ermöglicht und so den Prozess verzerrt haben könnten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.