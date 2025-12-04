"Spiegel"-Bericht

Der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg ist an einer Firma beteiligt, die vom Wirtschaftsministerium gefördert worden sein soll. (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Guttenberg ist der Lebensgefährte von Wirtschaftsministerin Reiche. Das Magazin "Der Spiegel" schreibt, das Ministerium habe knapp 300.000 Euro für die Firma "GovRadar GmbH" genehmigt. Auf die Frage, ob Ressortchefin Reiche von dem Vorgang wusste, habe das Ministerium klare Antworten vermieden. Die Förderung erfolgte demnach über das sogenannte "Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand". Das Ministerium betont, es habe in dieser Sache keinen direkten Kontakt zu dem Start-up gegeben. Allerdings habe das Vergabereferat aufgrund eines Medienberichts eigenständig Kontakt zu der Firma aufgenommen.

Guttenberg weist jede Einflussnahme zurück und betont, er würde für kein Unternehmen, an dem er beteiligt sei, Regierungsmitglieder befassen, Zitat, "schon gar nicht meine Lebensgefährtin". GovRadar betont, Guttenberg sei nie in Förderanträge eingebunden gewesen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.