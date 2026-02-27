Altbauten können mit Solarbedachung nur wenig Energie zum Heizen produzieren, erfolgversprechend ist eine neue Technik, die Grundwasser nutzt. (picture alliance / imageBROKER / Schoening Berlin)

Das geht aus einem Entwurf für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hervor, der unter anderem dem Deutschlandfunk vorliegt. Konkret soll die Förderung für Anlagen bis 25 Kilowatt installierter Leistung gestrichen werden. Ein Sprecher des Ministeriums sagte der Nachrichtenagentur dpa, an dem Entwurf werde noch gearbeitet. Derzeit finanziere die Allgemeinheit noch über Steuermittel Strom aus kleinen Photovoltaik-Dachanlagen, obwohl diese sich bereits ohne Förderung wirtschaftlich tragen könnten.

Der Bundesverband Solarwirtschaft warnte vor einem Kahlschlag beim Solarausbau. Kritik kam auch von den Grünen.

