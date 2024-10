Stockholm

"Wirtschaftsnobelpreis" geht an Wohlstandsforscher in den USA

Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an drei in den USA tätige Forscher. Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgab, werden Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson für ihre Arbeiten zum Wohlstandsgefälle zwischen den Nationen geehrt.