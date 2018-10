William Nordhaus lehrt an der renommierten Yale Universität Wirtschaft. Der 77-Jährige wird dafür ausgezeichnet, dass er den Klimawandel in langfristige makroökonomische Modelle integriert hat.

Paul Romer wurde schon länger für die Auszeichnung gehandelt. Der 62-Jährige ehemalige Chefökonom der Weltbank ist an der New York University beschäftigt. Bereits vor zwei Jahren hatte man dort fest mit der Auszeichnung gerechnet. Seine Hochschule setzte sogar schon eine Pressekonferenz anlässlich seiner dann doch nicht erfolgten Auszeichnung an. Diesmal sei Paul Romer aber tatsächlich von der Ehrung überrascht worden, sagte Wirtschaftsredaktuerin Silke Hahne im Dlf.

Keine gemeinsame Arbeit

Seine Leistung bestand darin, dass er technologische Innovationen in die makroökonomische Theorie integrieren konnte. Die beiden Ökonomen wurden im Übrigen nicht für eine gemeinsame Arbeit ausgezeichnet, sondern dafür, dass sie das gleiche Forschungsfeld vorangebracht haben.

Die Besonderheit der Forschungsgebiete von Nordhaus und Romer ist ihre praktische Relevanz. "Die Vereinbarkeit von Innovation, Erfindungen mit dem Kampf gegen Klimawandel mit Wachstum der globalen Wirtschaft ist nah dran an vielen Dingen, die wir gerade diskutierten", sagte Hahne.

Auch die gerade vom Weltklimarat IPCC veröffentlichte Studie spielt in die Preisverleihung hinein. Eine theoretische Grundlage für diese Studie war die Arbeit von William Nordhaus. "Brächte man nun noch die von Paul Romer ins Spiel würde man ergänzen: Und wie kann technische Innovation eigentlich dazu beitragen? So ließe sich das Werk der beiden Wissenschaftler kombinieren", sagte Silke Hahne.