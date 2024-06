Künftige US-Präsidentschaft

Wurde 2001 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet: Der US-Ökonom Joseph Eugene Stiglitz (picture alliance/dpa/TASS | Vladimir Gerdo)

Zu den wichtigsten Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg gehörten Rechtsstaatlichkeit sowie wirtschaftliche und politische Sicherheit, heißt es in dem Schreiben. Auch die Einhaltung internationaler Normen und normale und stabile Beziehungen zu anderen Ländern seien ebenfalls ein Muss. Trump und die Unwägbarkeiten seines Handelns und seiner Politik bedrohten diese Stabilität und die Stellung der USA in der Welt. Zudem sei das Wirtschaftsprogramm von Amtsinhaber Biden weit überlegen. So habe er wichtige Investitionen in die US-Wirtschaft beschlossen, unter anderem in die Infrastruktur, die heimische Produktion und den Klimaschutz. Bei Trump hingegen bestehe zu Recht die Sorge, dass dieser mit seinen "fiskalisch unverantwortlichen Haushaltsplänen" die Inflation wieder anheizen werde.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem die bekannten Ökonomen Stiglitz, Milgrom, Romer und Shiller.

