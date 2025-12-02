Bundesverband der Deutschen Industrie

Der Wirtschaftsstandort befinde sich im freien Fall, erklärte der BDI-Präsident Leibinger. Man erwarte 2025 im vierten Jahr in Folge einen Produktionseinbruch. Das sei keine konjunkturelle Delle, sondern ein struktureller Abstieg.
Der Bundesregierung warf Leibinger vor, konsumtiven Ausgaben Vorrang vor Investitionen einzuräumen. Es brauche nun eine wirtschaftspolitische Wende mit klaren Prioritäten für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Ohne Strukturreformen und konsequentem Bürokratieabbau würden weitere Arbeitsplätze verloren gehen.
