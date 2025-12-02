Bundesverband der Deutschen Industrie
Wirtschaftsstandort Deutschland "im freien Fall"

Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht die Branche in einer schweren Krise.

    Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, spricht in ein Mikrofon vor Publikum.
    Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (Kay Nietfeld/dpa)
    Der Wirtschaftsstandort befinde sich im freien Fall, erklärte der BDI-Präsident Leibinger. Man erwarte 2025 im vierten Jahr in Folge einen Produktionseinbruch. Das sei keine konjunkturelle Delle, sondern ein struktureller Abstieg.
    Der Bundesregierung warf Leibinger vor, konsumtiven Ausgaben Vorrang vor Investitionen einzuräumen. Es brauche nun eine wirtschaftspolitische Wende mit klaren Prioritäten für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Ohne Strukturreformen und konsequentem Bürokratieabbau würden weitere Arbeitsplätze verloren gehen.
    Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.