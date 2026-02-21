Nach Supreme Court-Entscheidung

Beladenes Schiff im Containerhafen in Shanghai in China (picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto)

BEVH-Hauptgeschäftsführer Wenk-Fischer erklärte, die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten von Amerika gebe ihm die Zuversicht zurück, dass Recht und Gesetz auch in den USA weiterhin der Maßstab für alle Entscheidungen seien. Präsident Trumps Entscheidung sei nicht nur formal, sondern auch in der Sache falsch gewesen. Der Außenwirtschaftsverband VDMA sprach von einem wichtigen Signal. Auch wenn die Unsicherheit für europäische Unternehmen bestehen bleibe. Ähnlich äußerte sich der Verband der Chemischen Industrie mit Blick auf Trumps angeordneten globalen Pauschalzoll von zehn Prozent. Die handelspolitischen Turbulenzen ⁠verschwänden nicht, sie wechselten nur das Spielfeld.

Die Obersten Richter der USA hatten gestern Trumps Zölle größtenteils für rechtswidrig erklärt, da er seine Befugnisse überschritten habe. Trump unterzeichnete daraufhin auf Basis eines anderen Gesetzes ein Dekret über neue Zölle auf Waren aus aller Welt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.