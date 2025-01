Konjunktur

Wirtschaftsverbände kritisieren unter anderem die massiv gestiegenen Energiekosten. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Wirtschaft befinde sich seit zwei Jahren in einer Rezession. Der Standort Deutschland habe enorm an Attraktivität verloren. Der Ausblick sei trüb, heißt es in einer Erklärung der Präsidenten von BDA, BDI, DIHK und ZDH, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Sie werfen der Bundesregierung vor, die Lage der Unternehmen falsch bewertet und in Einzelfällen viel zu optimistisch ein grünes Wirtschaftswunder prognostiziert zu haben. Die Verbandschefs fordern den Abbau von Bürokratie, niedrigere Steuern und Abgaben, wettbewerbsfähige Energiepreise und schnelle Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

In mehreren Städten wollen Arbeitgeberverbände heute mit Aktionen auf die angespannte Wirtschaftssituation aufmerksam machen. In Berlin wird der Unionskanzlerkandidat Merz zu einer Kundgebung erwartet.

Bundeswirtschaftsminister Habeck legt heute seinen Jahreswirtschaftsbericht vor. Es wird erwartet, dass der Grünen-Politiker die letzte Wachstumsprognose von 1,1 Prozent deutlich senkt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.