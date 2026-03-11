Begrenzung der Spritpreise

Die Spritpreise gehen seit Tagen deutlich nach oben. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Die Wirtschaftsweise Grimm kritisierte den Plan der CDU-Politikerin, Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal am Tag zu erlauben. Das österreichische Modell dürfte ins Leere laufen, sagte Grimm der 'Rheinischen Post'. Im schlimmsten Fall könnten die Tankstellen vorsorglich die Preise noch stärker erhöhen.

Die Linken-Abgeordnete Wissler hält hingegen eine Preisregulierung für sinnvoll und überfällig. Das mehrmalige Erhöhen des Spritpreises am Tag sei eine Zumutung für die Verbraucher, sagte Wissler im Deutschlandfunk. Gleichzeitig mahnte sie, dass diese Maßnahme alleine nicht dazu führen werde, dass die Preise nicht mehr erhöht werden. Da müsse man deutlich stärker in den Markt eingreifen, so Wissler.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.