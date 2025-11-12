Wohin steuert die Konjunktur? Die sogenannten Wirtschaftsweisen stellen ihre Prognose vor. (imago images / Markus Tischler)

Im Frühjahr hatten die Berater der Bundesregierung für das laufende Jahr ein Nullwachstum und für das kommende Jahr einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent prognostiziert. Zudem mahnte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - wie das Gremium offiziell heißt - eine zielgerichtete Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz an.

Ein Augenmerk des Jahresgutachtens dürfte nun darauf liegen, wie die Wirtschaftsweisen die Mittelverwendung durch die Bundesregierung bewerten.

