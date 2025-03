Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier. (picture alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Ute Grabowsky)

Die politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika seien eine Riesenchance für Deutschland und Europa, sagte die Ökonomieprofessorin von der University of California den Funke-Medien. Sie wisse, dass sehr viele Kollegen darüber nachdächten, wegzugehen. Ähnlich hatte sich zuletzt Bundesbildungsminister Özdemir, Grüne, geäußert. In den USA werden derzeit Forschungsgelder gestrichen. Zudem wird zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit beklagt. Das gilt vor allem für Disziplinen, die von der Regierung in Washington politisch abgelehnt werden - darunter Bereiche der Klimaforschung und der Gesellschaftswissenschaften.

Präsident Trump wird nach Angaben des Weißen Hauses heute eine Verordnung zur Schließung des Bildungsministeriums unterzeichnen. Ministerin McMahon müsse alle erforderlichen Schritte unternehmen, um die Schließung des Ministeriums zu ermöglichen und die Bildungshoheit an die Bundesstaaten zurückzugeben.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.