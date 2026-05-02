Wirtschaftsweise Monika Schnitzer - Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Es gebe ein strukturelles Problem bei den Einnahmen, weil die Menschen älter würden und die medizinischen Kosten stiegen, sagte Schnitzer im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das könne man nur in den Griff bekommen, indem alle in ihren Forderungen ein bisschen nachgäben. Dass sich aktuell alle beschwerten, zeige auch, dass die Reform letztlich alle treffe und damit gelungen sei.

Kritik äußerte Schnitzer jedoch an der geplanten Kürzung der Bundeszuschüsse für die Gesetzliche Krankenversicherung. Das sei keine glückliche Entscheidung, betonte die Wirtschaftsweise. Momentan würden Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger über die gesetzliche Krankenkasse finanziert. Es stelle sich die Frage, warum das die Beitragszahlenden finanzieren sollten. Für eine solche Gemeinschaftsaufgabe des Staates müsse der Bund die Kosten übernehmen.

Auch die Gesetzlichen Krankenkassen hatten diesen Punkt scharf kritisiert. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Baas, sprach von Betrug am Bürger.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.