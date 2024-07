Wirtschaftspaket

Monika Schnitzer ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Viele der Maßnahmen wie der Bürokratieabbau und bessere Abschreibungsmöglichkeiten gingen zwar in die richtige Richtung, sagte die Ökonomin dem Nachrichtenportal t-online . Aber es sei wenig realistisch, dass all diese Maßnahmen kurzfristig 0,5 Prozent mehr Wachstum bringen könnten. Dafür sei der finanzielle Umfang der Entlastungen für die Unternehmen zu gering.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die ersten Teile des Pakets zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts verabschiedet. Unter anderem werden Abschreibungsmöglichkeiten erweitert, womit den Unternehmen Anreize zu Investitionen gegeben werden sollen. In den kommenden Wochen und Monaten will die Koalition weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.

