Der Ökonom Gabriel Felbermayr (Hans Klaus Techt/APA/dpa)

Er sagte den Sendern RTL und ntv, in der Mitte der Einkommensverteilung sei die Progression des Steuersatzes sehr hoch. Ziel müsse eine spürbare Entlastung in diesem Bereich sein. Konkrete Prozentwerte für eine Reform nannte er nicht. Die Gegenfinanzierung müsse innerhalb des Systems erfolgen, meinte Felbermayr. Eine Option seien Effizienzgewinne im Staatsapparat. Zudem sprach sich der Ökonom gegen eine sehr hohe Reichensteuer aus.

Der Österreicher Felbermayr ist seit März Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.