"Why did nobody see this coming", fragte die Queen nach der Finanzkrise an der London School of Economics. Die Wirtschaftswissenschaftler waren davon vor zehn Jahren überrascht worden. Viele warfen ihnen eine Mitverantwortung vor: Realitätsferne Modelle und zu viel Mathe prägten das wirtschaftswissenschaftliche Studium. Wie hat es sich seither verändert?

Campus und Karriere fragt: Brauchen zukünftige Ökonomen mehr Verhaltens- und Post-Wachstums-Ökonomie; mehr Gemeinwohl-Orientierung und Ethik? Welche Spuren hat die Finanzkrise an den Universitäten und Fachhochschulen hinterlassen? Lernen Ökonomie-Studierende dort heute anderes?

Gesprächsgäste:

Henrika Meyer , Netzwerk Plurale Ökonomik



, Netzwerk Plurale Ökonomik Prof. Dr. Nils Goldschmidt , Leiter des ZÖBiS (Zentrums für Ökonomische Bildung), Uni Siegen

, Leiter des ZÖBiS (Zentrums für Ökonomische Bildung), Uni Siegen Prof. Dr. Achim Wambach, Vorsitzender des "Verein für Socialpolitik" und Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung

Weitere Themen:

Ludger Fittkau

Ist das Wirtschaftsstudium in Deutschland zu einseitig?

Nachgefragt bei Studierenden aus Frankfurt