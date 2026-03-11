Wie der "Tagesspiegel" berichtet, verzeichneten die Institute im vergangenen Jahr deutlich mehr Anfragen von Wissenschaftlern aus dem Ausland, insbesondere den Vereinigten Staaten. Auch das Interesse aus China und Indien sei gestiegen. Zu den angefragten Einrichtungen gehören demzufolge Institute der Forschungsgemeinschaften Helmholtz, Fraunhofer, Humboldt und Leibniz.
Hinter dem Anstieg wird dem Bericht zufolge die Politik
von US-Präsident Trump vermutet. Dieser versuche, Forschungsinstitute in den USA einzuschränken und deren Tätigkeit zu beeinflussen.
von US-Präsident Trump vermutet. Dieser versuche, Forschungsinstitute in den USA einzuschränken und deren Tätigkeit zu beeinflussen.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.