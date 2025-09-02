Falsche Beweise und widerlegte Behauptungen

Wissenschaftler wenden sich in den USA gegen den Klimabericht. (Stephen Lam / San Francisco Chroni / Stephen Lam)

Nach ihrer Ansicht hat die offizielle Veröffentlichung nichts mit Wissenschaft zu tun. Einer der Kritiker bezeichnete den Bericht als "Parodie auf Wissenschaft". Die Regierung stütze sich auf eine kleine Gruppe handverlesener Leugner des Klimawandels, die auf widerlegte Forschungsergebnisse zurückgriffen und Beweise falsch darstellten.

Der Bericht der US-Regierung war Ende Juli auf der Webseite des Energieministeriums veröffentlicht worden. Darin wird unter anderem behauptet, dass extreme Wetterereignisse - entgegen vorliegender wissenschaftlicher Beweise - nicht zunähmen. Außerdem seien in den USA die Temperaturen nicht gestiegen.

