Paläontologie

Wissenschaftler entdecken Dinosaurier mit bislang längstem Hals

Wissenschaftler der Stony Brook University in New York haben den Dinosaurier mit dem bislang längsten Hals gefunden: Es ist der einst in Ostasien und anderen Teilen der Welt verbreitete Mamenchisaurus sinocanadorum. Er kommt auf eine Halslänge von mehr als 15 Metern.

16.03.2023