Klimapolitk

Wissenschaftler fordern parteiübergreifendes Gesamtkonzept

Die Wissenschaftsvereinigung Scientists for Future fordert angesichts der Klimakrise eine global ausgerichtete, überparteiliche Klimapolitik. "Die Krise erfordert neues Handeln, es bedarf daher einer Überwindung der althergebrachten Politikmuster", heißt es in dem in Berlin veröffentlichten Aufruf von mehr als 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

01.09.2023