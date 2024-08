Offener Brief

Wissenschaftler fordern eine Abschaffung der Bestrafung bei Schwarzfahren. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Uwe Zucchi)

In einem offenen Brief an Bundesjustizminister Buschmann fordern sie, dass der Paragraf 265a im Strafgesetzbuch gestrichen werden soll. Zur Begründung heißt es, dass der Straftatbestand vor allem arme Menschen und solche in prekären Lebenslagen betreffe - darunter Drogenabhängige. Er habe oft unverhältnismäßige Konsequenzen, etwa den Verlust der Wohnung. Schwarzfahrer, die das Bußgeld nicht bezahlen können, droht aktuell bis zu einem Jahr Gefängnis.

Bundesjustizminister Buschmann hatte im vergangenen November Eckpunkte für eine Reform des Strafgesetzbuches vorgelegt. Das Vorhaben stockt aber zur Zeit.

