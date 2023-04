Biotechnologie

Wissenschaftler in China züchten Affen-Embryonen aus Stammzellen

Forschende aus China haben aus Stammzellen von Javaner-Affen synthetische Embryonen, sogenannte Embryoide, gezüchtet. Einige der Embryoiden wurden am achten Tag in Affenweibchen transplantiert, während andere in der Zellkultur blieben. Ähnliche Experimente waren bislang nur an Mäusen durchgeführt worden.

07.04.2023