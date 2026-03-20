Die Gesundheitsforscherin Sarah Forberger erklärte, die Zuckersteuer könne ein wirksamer Baustein für die Verhaltensprävention sein. Sie ersetze aber nicht die Notwendigkeit, ein gesundes Ernährungsumfeld zu schaffen. Der Stoffwechselforscher Marc Tittgemeyer äußerte sich ähnlich. Er betonte, zusätzlich zur Zuckersteuer sei eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung für eine gesündere Ernährung erforderlich.
Schleswig-Holstein bringt derzeit eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer auf den Weg. Dabei geht es um Maßnahmen, um den Zuckergehalt von Energydrinks und Limonaden zu verringern. Die Länderkammer soll kommende Woche darüber beraten.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.