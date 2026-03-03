Sachverständigenrat

Wissenschaftlerin Malmendier bedauert Ausscheiden als "Wirtschaftsweise"

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Malmendier hat ihr Ausscheiden aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bedauert. Die Arbeit habe ihr Spaß gemacht, sagte Malmendier im Deutschlandfunk. Es sei aber das Recht einer jeden Bundesregierung, den Rat so auszurichten, wie es für Deutschland und die Wirtschaft am besten sei.