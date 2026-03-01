Sachverständigenrat der Bundesregierung

Ulrike Malmendier ist bei den Wirtschaftsweisen ausgeschieden. (IMAGO / IPON / IMAGO)

Man nehme die Entscheidung mit "allergrößtem Bedauern" zur Kenntnis, heißt es in einer Erklärung. Das Gremium verliere ein hochgeschätztes Mitglied mit einem internationalen wissenschaftlichen Renommee, hieß es. Malmendier selbst sprach ebenfalls von großem Bedauern.

Über ihr Ausscheiden war seit Tagen spekuliert worden. Malmendier war unter dem früheren Grünen-Minister Habeck in den Sachverständigenrat aufgenommen worden. Das nun CDU-geführte Wirtschaftsministerium sowie das Kanzleramt sollen ein Veto gegen eine Mandatsverlängerung eingelegt haben.

Der Sachverständigenrat leistet der Bundesregierung mit Fachwissen eine wichtige Hilfestellung bei der Beurteilung der konjunkturellen Lage. Er erstellt Gutachten und bringt Vorschläge für Reformen ein.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.