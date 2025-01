Studie zur NS-Zeit

Bis zu sechs Millionen europäische Juden wurden während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet. (picture alliance / AP / Czarek Sokolowski)

Die Umfrage im Auftrag der Jewish Claims Conference ergab, dass fast 40 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland keine korrekten historischen Angaben zur NS-Zeit machten konnten - etwa dass bis zu sechs Millionen Juden ermordet wurden. Jeder zehnte Erwachsene kennt demnach die Begriffe Holocaust oder Schoah nicht. Laut der Umfrage existieren in anderen Ländern teils noch deutlich höhere Wissenslücken zur systematischen Verfolgung und Ermordung europäischer Juden durch die Nationalsozialisten und deren Unterstützer. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte die Ergebnisse alarmierend.

In Berlin findet heute eine Veranstaltung des Internationalen Auschwitz Komitees zum Gedenken an die Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren statt.

