Nach Brückeneinsturz

Die Carolabrücke soll nun mit Unterbauten abgesichert werden.

Der FDP-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, für ihn habe das höchste Priorität. Das Sanierungsprogramm für Autobahnbrücken komme gut voran. Rund 30 Prozent der Gesamt-Brückenfläche der betroffenen Bauwerke werde bereits Ende des Jahres modernisiert sein. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte eine Investitionsoffensive von Bund und Ländern, um den Verfall zu stoppen und den Sanierungsstau abzubauen. Einer Studie zufolge sind rund die Hälfte der rund 60.000 Brücken in kommunaler Hand in keinem guten Zustand.

In Dresden laufen unterdessen die Sicherungsarbeiten an der Carolabrücke. Unter anderem wurde ein Unterbau fertiggestellt, der die Brücke am Übergang aufs Festland stützen soll. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll im Laufe des Tages auf der Seite der Altstadt ebenfalls ein solcher Unterbau errichtet werden. Die Ursache für den Einsturz war möglicherweise Korrosion.

