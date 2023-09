Auf dem "Schienen-Gipfel" in Frankfurt am Main werden künftige Bahnprojekte erörtert (Daniel Reinhardt/dpa)

Zusammen mit vorherigen Zusagen ergebe sich daraus eine Summe von knapp 40 Milliarden Euro, erklärte Verkehrsminister Wissing bei einem Treffen mit Vertretern der Bahn und der Bauindustrie in Frankfurt am Main. Das Unternehmen will bis 2030 wichtige Teilstrecken generalsanieren und sie dafür monatelang komplett sperren. Davon betroffen sind in den nächsten Jahren etwa die Strecke Frankfurt-Mannheim oder die Trasse von Berlin nach Hamburg.

Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Theuer, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Korridorsanierung gleiche einer Operation am offenen Herzen. Man hoffe, dass die Strecken nach der Sanierung acht bis zehn Jahre ohne Baustellen seien.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.